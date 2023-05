Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 29 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di lunedì 29 maggio. Saranno ben sei i tennisti azzurri che scenderanno in campo in terra parigina, di cui cinque sui tre campi principali. Nel maschile debuttano Jannik Sinner, Fabio Fognini, Flavio Cobolli e Marco Cecchinato. Tra le donne, invece, impegnate Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Da segnalare anche l’esordio di Carlos Alcaraz (proprio contro Cobolli) e Novak Djokovic. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Ore 11:45 – (16) Pliskova vs Stephens

a seguire – (3) Djokovic vs Kovacevic

a seguire – (5) Garcia vs Wang

Non prima delle 20:15: (8) Sinner vs Muller

COURT SUZANNE-LENGLEN

Ore 11:00 – (WC) Paire vs (14) Norrie

a seguire – (LL) Avanesyan vs (12) Bencic

a seguire – (1) Alcaraz vs (Q) Cobolli

a seguire – (10) Kvitova vs Cocciaretto

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ore 11:00 – (Q) Day vs (WC) Mladenovic

a seguire – (10) Auger-Aliassime vs Fognini

a seguire – Svitolina vs (26) Trevisan

a seguire – (WC) Fils vs (29) Davidovich Fokina

COURT 14

Ore 11:00 – Kanepi vs (20) Keys

a seguire – Wawrinka vs Ramos-Vinolas

a seguire – Maria vs (14) Haddad Maia

non prima delle 17:00 – Van Assche vs Cecchinato

COURT 7

Ore 11:00 – Nakashima vs (26) Shapovalov

a seguire – Putintseva vs Zanevska

a seguire – Krajinovic vs (12) Tiafoe

a seguire – (17) Ostapenko vs Martincova

COURT 6

Ore 11:00 – Ivashka vs (18) De Minaur

a seguire – Vondrousova vs Parks

a seguire – Thiem vs Cachin

a seguire – (11) Kudermetova vs Schmiedlova

COURT 4

Ore 11:00 – McNally vs Bogdan

a seguire – O’Connell vs Daniel

a seguire – (Q) Medjedovic vs Giron

a seguire – (LL) Hibino vs Friedsam

COURT 5

Ore 11:00 – (Q) Shang vs Varillas

a seguire – Marino vs Shnaider

a seguire – Stearns vs Siniakova

a seguire – Zhang vs Lajovic

COURT 8

Ore 11:00 – (Q) Yastremska vs (22) Vekic

a seguire – Popyrin vs (Q) Karatsev

a seguire – (LL) Bolsova vs Kucova

a seguire – Altmaier vs Huesler

COURT 9

Ore 11:00 – Pavlyuchenkova vs L.Fruhvirtova

a seguire – Draper vs Etcheverry

a seguire – (25) Van de Zandschulp vs (Q) Tirante

a seguire – Blinkova vs Bonaventure

COURT 12

Ore 11:00 – Kontaveit vs Pera

a seguire – (19) Bautista Agut vs Wu

a seguire – (15) Coric vs Coria

a seguire – (23) Alexandrova vs Tomova

COURT 13

Ore 11:00 – (32) Zapata Miralles vs Schwartzman

a seguire – Gracheva vs Galfi

a seguire – Lehecka vs (21) Struff

a seguire – (Q) Waltert vs (Q) Mandlik