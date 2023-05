Atletica, Golden Gala Firenze: Fabbri e Weir sfidano Kovacs

Dopo il successo dello scorso anno, lo statunitense Joe Kovacs tornerà al Golden Gala di Firenze. L’americano troverà qui il neozelandese due volte campione del mondo Tom Walsh, che vinse a Firenze nel 2021, ma anche i connazionali Josh Awotunde e Tripp Piperi, il ceco Tomas Stanek, l’azzurro oro europeo indoor Zane Weir, e il campione europeo all’aperto Filip Mihaljevic e Leonardo Fabbri, che nel 2021 non vinse il Golden Gala pur con il miglior lancio (21,71) a causa del vecchio regolamento della mini-finale a tre.

Per quanto riguarda il mezzofondo, spicca l’ugandese Joshua Cheptegei, olimpionico a Tokyo nei 5000 metri, recordman in pista nei 5000 con il 12’35″36 di Montecarlo e nei 10.000 con il 26’11″00 di Valencia. Qui ci sarà anche il canadese Mohammed Ahmed e lo spagnolo Mohamed Katir, e sfiderà anche l’ultimo vincitore del Golden Gala, il keniano Nicholas Kipkorir, che lo scorso anno all’Olimpico di Roma ha battuto il record del meeting in 12’46″33.

Al femminile, la numero uno del pianeta sul miglio metrico, Faith Kipyegon, torna a Firenze dopo due anni per prendersi la prima vittoria keniana nei 1500 metri donne, dopo aver perso dall’olandese Sifan Hassan, in una delle gare più memorabili del Golden Gala di due anni fa, e troverà l’avversaria più agguerrita nella scozzese Laura Muir, che in quella serata fu terza.