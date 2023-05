Milan, Scaroni: “Spero che il club torni ad avere il bilancio in attivo, ristrutturare San Siro è impossibile”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha ripercorso la sua avventura alla guida del club rossonero: “Dal 2018 abbiamo fatto una progressione fantastica. Prima siamo arrivati in Europa League, poi in Champions, poi abbiamo vinto il campionato e ora siamo in semifinale di Champions. Siamo molto soddisfatti dei risultati sportivi, ma anche di quelli economici. Se non si ottengono questi ultimi, a mio avviso è difficile centrare quelli sportivi. Mi auguro che questo sia l’anno in cui il Milan torni ad avere un bilancio in attivo, che manca dal 2006. Supereremo i 350 milioni di fatturato e i nostri ricavi continuano a crescere“.

Scaroni ha poi speso parole al miele per il Napoli: “Ha avuto risultati formidabili sia dal punto di vista sportivo che economico. La scorsa estate ha fatto acquisti fenomenali, incassando ma non spendendo. Complimenti ad Aurelio De Laurentiis per come ha gestito l’operazione, fin da quando ha comprato il Napoli anni fa“. Infine, sul nuovo stadio del Milan: “Ristrutturare San Siro è stata la prima ipotesi che abbiamo visto, ma è impossibile con due squadre che giocano nello stadio e sempre in Champions League. Ci sono troppe partite per fare dei lavori pesanti. Ci stiamo guardando intorno e la speranza è di trovare soluzioni al più presto“.