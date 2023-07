Inter, 1-1 contro l’Al Nassr di Ronaldo: Frattesi in gol

L’Inter pareggia 1-1 contro l’Al Nassr nella cornice dello Yanmar Stadium Nagai di Osaka. Simone Inzaghi lancia Davide Frattesi nel ruolo di Henrikh Mkhitaryan, fermo per un riposo precauzionale a causa di una lombalgia da sovraccarico. Con Cristiano Ronaldo e l’ex Brozovic in campo, il più pericoloso è Talisca. Dai piedi del centrocampista brasiliano, nascono tutte le occasioni da gol dell’Al Nassr. Un suo colpo di testa al 20′ impegna Stankovic, mentre al 23′ è un suo assist pregevole a servire a Ghareeb la palla dell’1-0. Dopo una tripla occasione per Correa, Lautaro e Dumfries, l’Inter pareggia con l’uomo più atteso al 44′: Dumfries crossa dalla destra e premia l’inserimento di Davide Frattesi che in torsione di testa firma l’1-1. Nel corso della ripresa c’è spazio anche per Juan Cuadrado, apparso molto attivo sulla sua corsia di competenza. Al 65′ Frattesi scarica per Sensi che col destro non va lontano dallo specchio. Un’occasione simile ce l’ha anche Asllani, ma il tiro dell’ex Empoli non ha migliore fortuna. Poco dopo altra chance. Cuadrado crossa in mezzo per Thuram che vince un contrasto, il pallone arriva sui piedi del Toro che da buona posizione spara alto. Nel finale c’è posto anche per Di Gennaro, Aleksandar Stankovic, Esposito e Fabbian.