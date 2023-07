Formula 1: ora è ufficiale, Laurent Mekies lascia la Ferrari

Laurent Mekies non è più direttore sportivo della Ferrari. Il francese lascia la rossa dopo oltre quattro anni di mandato. Lo ufficializza la scuderia stessa in un comunicato ufficiale: “Laurent Mekies non farà più parte della Scuderia Ferrari da questa settimana. Il racing director non sarà in Belgio e lascerà Maranello dopo quattro stagioni e mezzo, in cui il team ha conquistato sette vittorie. Il team ringrazia Mekies per il suo lavoro e il contributo dato in questi anni. Dal Gran Premio del Belgio. Diego Ioverno prenderà il ruolo di Racing Director. Ioverno è un veterano della scuderia ed è a Maranello da 23 anni”.