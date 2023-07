Inter-Al Nassr 1-1: il tabellino e le pagelle

Le pagelle e il tabellino di Inter-Al Nassr, prima sfida dei nerazzurri nella tournée in Giappone. Termina 1-1 il match amichevole. Nella sfida a Osaka contro i sauditi di Cristiano Ronaldo e dell’ex Brozovic (entrambi in campo solo nei primi 45′), gli uomini di Simone Inzaghi sono andati in svantaggio per la rete di Ghareeb innescato da Talisca. Nel finale del primo tempo ecco il pareggio con un preciso colpo di testa di Frattesi su cross di Dumfries. L’Inter tornerà in campo a Tokyo per la seconda e ultima amichevole giapponese l’1 agosto nella sfida contro il Paris Saint-Germain

Reti: 23′ Ghareeb (A), 44′ Frattesi (I).

AL-NASSR (4-2-3-1): 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam S. (12 Boushal 46′), 78 Lajami (4 Al Fatil 46′), 3 Madu (5 Al Amri 46′), 15 Telles (13 Konan 46′); 6 Fofana (17 Al Khaibari 46′), 77 Brozovic (14 Al Naji 46′ (21 Ali 71′)); 94 Talisca (31 Suhluli 46′ (46 Al Elewai 67′)), 11 Al Ghannam K. (19 Al Hassan 46′), 29 Ghareeb (18 Adam 46′); 7 Ronaldo (8 Al Sulayhim 46′). A disposizione: 1 Bukhari, 33 Abdullah Ali, 23 Yahya. Allenatore: Luis Castro.

INTER (3-5-2): Stankovic 6.5. (72′ Di Gennaro sv); Bisseck 6 (46′ Darmian 6), De Vrij 6 (46′ Acerbi 6.5), Bastoni 6 (72′ Stankovic sv); Dumfries 6.5 (46′ Cuadrado 6.5), Barella 6 (46′ Sensi 6), Calhanoglu 6 (46′ Asllani 6), Frattesi 7 (72′ Fabbian 6), Gosens 6 (46′ Dimarco 6); Lautaro 5.5 (72′ Esposito sv), Correa 5.5 (46′ Thuram 6.5). A disposizione: 40 Calligaris, 19 Lazaro, 22 Mkhitaryan, 44 Stabile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Recupero: 1′, 3′.

Arbitro: Hiroyuki Kimura. Assistenti: Takumi Takagi – Isao Nishihashi. Quarto Ufficiale: Hiroki Kasahara.