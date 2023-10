Genoa-Milan, Gilardino: “Retegui ha dolore al ginocchio, vediamo se può recuperare”

“Bisognerà limitare al massimo la percentuale di errore da parte nostra. Incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali sia in chi subentrerà. Tutti giocatori con caratteristiche importanti sia nelle qualità tecniche sia per la fisicità”. Così Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan. “Pioli ha costruito qualcosa di straordinario con grande coraggio. Per domani chiederò ai ragazzi una grandissima partecipazione sia da chi giocherà all’inizio sia per chi subentrerà. L’importante sarà essere compatti”, ha aggiunto. Il tecnico è incerto sull’utilizzo di Retegui, reduce da un infortunio.

“Lamenta dolore al ginocchio, aspettiamo di valutarlo in queste 24 ore se c’è possibilità di recupero o meno – ha spiegato -. Dobbiamo valutare se vale eventualmente la pena rischiarlo anche considerando il prosieguo del campionato. Bisogna essere lucidi nella valutazione di queste situazioni. Sabelli ed Ekuban invece sono ok”. In caso dell’asenza delì’italo-argentino potrebbe cambiare modulo: “Non ci dormo la notte. Penso, provo e valuto. Ma sia chi giocherà dall’inizio sia chi avrò a disposizione in panchina per farlo entrare, tutti dovranno dare veramente il cento per cento, anzi dovremo dare il 101% contro una grande squadra. Servirà coraggio, perseveranza e dentro la partita disponibilità al sacrificio”.