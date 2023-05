Fiorentina-Basilea, Vogel: “A Firenze con coraggio. Servirà la gara perfetta”

Il tecnico del Basilea, Heiko Vogel, ha parlato alla vigilia del match tra Fiorentina e gli svizzeri, valevole come semifinale d’andata della Conference League 2022/2023. Ecco le sue parole: “Ci aspettiamo una partita difficile, la Fiorentina varia tatticamente e avremo quindi poche occasioni per attaccare. Dovremo essere coraggiosi e fare la partita perfetta, essere generosi, credere in noi stessi e mostrare quello che sappiamo fare. Domani sarà la prima delle due partite, dopodomani quindi faremo una valutazione delle cose. Mi aspetto una gara molto tattica, dovremo cercare di avere il possesso palla ed esporci a meno rischi possibili. Siamo preoccupati perché conosciamo Cabral, anche Ikonè è un grande giocatore, ma al netto di tutto è l’intera squadra della Fiorentina che funziona bene. Nel 2023 stanno facendo buonissime cose, però sicuramente Cabral è uno dei punti di forza dei viola”.

E ancora, sull’ultima sconfitta in campionato con lo Zurigo: “E’ stata una bella partita domenica scorsa, ma sono successe cose che non hanno troppo a che fare con il calcio. Siamo contenti che in Conference gli arbitri siano diversi e siamo convinti che sarà una bellissima partita. Xhaka è un giocatore emotivo, quello che è successo domenica scorsa non deve più accadere. La reazione che ha avuto è stata troppo estrema, però per me lui rimane un calciatore importante nella rosa, un elemento con tanta esperienza. E’ un giocatore che guida la squadra, si prende le sue responsabilità e io penso solo alle sue qualità positive. Ogni giocatore fa degli errori, ho parlato con lui e per ora pensiamo alla gara di domani. Siamo in semifinale, l’importante sarà rimanere concentrati per gli interi 90′ di gara”.