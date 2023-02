Terremoto in Turchia, Montella: “Siamo a Istanbul, ma i giocatori sono preoccupati per le famiglie”

La città di Adana è vicina all’epicentro del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, però si trova ad Istanbul con il resto della squadra per il posticipo di campionato contro l’Umraniyespor. Una partita che non si giocherà, alla luce dello stop imposto dal ministero dello sport a tutte le competizioni sportive. “C’è stata paura e preoccupazione, ma per fortuna a casa stanno bene. I giocatori, ovviamente, sono molto preoccupati e aspettano di ricongiungersi ai loro cari”, ha detto Montella, raggiunto telefonicamente da LaPresse. “In questo momento siamo a Istanbul, ma, ovviamente, siamo in contatto e ci sono dei problemi organizzativi. Stiamo cercando di capire la situazione”, ha spiegato ancora Montella. “Abbiamo sentito le persone a casa. C’è stata paura ma, fortunatamente, stanno tutti bene. I giocatori, come detto, sono ovviamente preoccupati e attendono di tornare dalle famiglie“, ha aggiunto.