LIVE – F1, GP Canada 2023: le prove libere 3 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 3 del Gran Premio del Canada 2023 a Montreal: seguiremo di seguito insieme le FP3 che come al solito dureranno un’ora e andranno ad anticipare le successive qualifiche della sera. In virtù del fuso orario con l’Italia di sei ore, le terze libere inizieranno alle ore 18.30 di sabato 17 giugno e costituiscono l’ultima occasione per piloti e team di trovare il giusto assetto e di testare passo gara e tempo da qualifica: chi riuscirà a far registrare il crono più veloce nelle FP3?

CLASSIFICA FP3

1. M. Verstappen (Red Bull) 1:23.106

2. C. Leclerc (Ferrari) +0.291

3. F. Alonso (Aston Martin) +1.377

4. K. Magnussen (Haas) +1.609

5. C. Sainz (Ferrari) +1.659

19:30 – Termina questa sessione mentre inizia a scendere il diluvio sulla pista di Montreal. Saranno qualifiche decisamente interessanti. A dopo!

19:27 – Ci avviamo verso la fine della sessione. Vola Verstappen, ottima prestazione di Charles Leclerc. In grossa difficoltà Sergio Perez. Sottotono anche le due Mercedes.

19:23 – Ora una pioggia più intensa. Le vetture tornano quasi tutte ai box.

19:20 – Si lamenta invece Hamilton nel team radio: “Torno dentro, sto solo sprecando tempo”

19:20 – Gran bel tempo di Leclerc, che si migliora notevolmente e si piazza a meno di tre decimi da Max.

19:18 – Abbastanza curioso notare Verstappen che dà un secondo e mezzo a tutti e Perez ancora in diciassettesima posizione.

19:16 – Verstappen continua a migliorarsi di giro in giro: 1:23.154

19:15 – In pista sia Verstappen che Leclerc.

19:14 – A un quarto d’ora dal termine il miglior tempo resta quello di Verstappen davanti a Sainz, che si era appena migliorato quando è finito contro il muro alla prima curva.

19:10 – Si riprende.

19:07 – Si continua a lavorare sulle protezioni da ripristinare. Qualche minuto e si dovrebbe riprendere.

19:04 – I meccanici Ferrari avranno da lavorare sulla monoposto di Sainz in vista delle qualifiche.

19:01 – Bandiera rossa.

19:01 – Sainz nel muro! Muso che si è staccato dalla Ferrari del pilota spagnolo.

18:56 – Verstappen decide di fare sul serio. Ben otto decimi meglio di Leclerc, scende sotto l’1’25”.

18:53 – Ferrari di nuovo davanti a tutte: 1:26.724 per Leclerc, a 399 millesimi di distacco c’è Sainz.

18:52 – Verstappen a +0.169 da Leclerc. Intanto Hulkenberg va in testa. Tempi che continuano a scendere.

18:50 – Subito superato dal compagno di scuderia. Leclerc fa 1:26.733. Curiosità per il primo risultato cronometrico di Verstappen con l’intermedia.

18:50 – Sainz miglior tempo: 1:27.245

18:49 – Con il passare dei minuti chiaramente sempre più piloti stanno montando le intermedie.

18:48 – Ancora meglio Alonso: 1:27.517. Intanto Tsunoda si gira ancora, questa volta finisce nell’erba.

18:47 – Bottas miglior tempo con le intermedie: 1:28.968

18:45 – Leclerc e Verstappen scendono sotto l’1’30”. Prestazioni simili nonostante la gomma diversa.

18:44 – 1:30.541 per Sainz, in seconda posizione con l’intermedia.

18:43 – Il primo giro di Verstappen è di trentasei centesimi più lento di Tsunoda, che ha il miglior crono.

18:42 – Piastri fa notare che con le gomme intermedie si è in difficoltà in particolar modo nel settore centrale, quello con più curve. Per ora sono in sette con quel set, mentre tutti gli altri hanno le full wet.

18:41 – 360 di Tsunoda, bravo però a tenere la monoposto e non finire contro il muro.

18:39 – Scendono in pista le due Ferrari con gomme intermedie.

18:37 – Russell un secondo e mezzo più lento rispetto al miglior tempo finora realizzato da Alonso.

18:34 – Diverse auto in pista. Restano per ora ai box le due Ferrari e le due Red Bull.

18:30 – Bandiera verde. Si inizia!

18:30 – Pioggia non forte, ma comunque ben presente sul tracciato. Le squadre presumibilmente proveranno molto in vista delle qualifiche, che si disputeranno in condizioni simili tra poche ore. La gara di domani, invece, è prevista con condizioni di asciutto.

18:25 – Buonasera, amici di Sportface. In Canada è tutto pronto per le FP3. Cielo come sempre nuvoloso a Montreal. Vedremo se scenderà o meno la pioggia in queste ultime prove libere.