Il presidente Aia Carlo Pacifici: “Far parlare gli arbitri? Prima serve rispetto reciproco”

“Far parlare gli arbitri con maggiore apertura verso l’esterno? Il problema è che l’apertura deve essere reciproca. Se ogni volta che parlo come arbitro vengo attaccato è un attacco unilaterale. Se avessimo la possibilità di spiegare ogni domenica senza attacchi premeditati, la nostra apertura sarebbe totale ma ho paura dei pregiudizi. Il dialogo è doveroso, dobbiamo essere aperti nella comunicazione, ma serve fiducia reciproca”. Queste le parole del presidente dell’Aia Carlo Pacifici, intervenuto durante la “Milano Football Week” organizzata dalla Gazzetta dello Sport. “C’è un progetto con la Figc per cercare di incanalare in maniera corretta la comunicazione. Io personalmente sulle interviste per gli arbitri a fine gara sono scettico, a fine gara c’è adrenalina a mille e non sai mai dove vai a finire – spiega -. Ma nel corso della settimana spiegare le decisioni dell’arbitro, giuste o sbagliate, mettersi in discussione spiegando dinamiche, è quello che vorremmo fare. A volte sento spiegazioni fantasiose che non corrispondono alla realtà tecnica. Vorremmo dare all’esterno la rappresentazione corretta di determinati episodi, dire la nostra senza filtri e questo sarebbe un passaggio importanti”.