Milan, Rafa Leao mette nel mirino l’Euroderby: il portoghese si è allenato in gruppo

Come sta Rafa Leao? Questa la domanda che si pongono tutti i tifosi milanisti, speranzosi di vedere il portoghese in azione contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. Otto giorni dopo l’elongazione dell’adduttore destro, Leao sembrerebbe aver smaltito il problema ed essere quasi del tutto recuperato. Come trapela da Milanello, infatti, l’attaccante rossonero si è allenato regolarmente in gruppo, svolgendo tutto l’allenamento ad eccezione della partitella finale insieme ai compagni. Salvo sorprese, dunque, Leao sarà tra i protagonisti dell’Euroderby.