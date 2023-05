Internazionali d’Italia Roma 2023: ecco perché Fognini-Rune si gioca sul Grandstand

Per quale motivo il match degli Internazionali d’Italia 2023 tra Fabio Fognini e Holger Rune si disputa sul Grandstand? A spiegarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della FITP, che ha dichiarato: “Questa scelta è stata dettata da ragioni di sicurezza. Vista l’affluenza sul Pietrangeli in occasione del match di Fabio contro Kecmanovic, non avremmo potuto garantire la sicurezza adeguata“.