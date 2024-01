Il Napoli ritrova il sorriso nel derby: Rrahmani stende la Salernitana al 96′

Il Napoli non può dirsi ancora guarito, ma può iniziare a pensare alla Supercoppa Italiana con più fiducia dopo la vittoria nel derby sulla Salernitana per 2-1 al ‘Maradona’. Un successo maturato in rimonta, grazie ad un gol di Rrahmani al 96′, che permette a Walter Mazzarri di salire a 31 punti, superando in un colpo solo Atalanta, Lazio e Roma (chiamate a rispondere rispettivamente contro Frosinone, Lecce e Milan). Dopo il ritiro in hotel, il tecnico partenopeo cambia. Promossi Simeone e Gaetano, titolari tra attacco e centrocampo. Spazio ai soliti Kvaratskhelia e Politano sugli esterni d’attacco. Oltre che a Cajuste e Lobotka. In difesa tocca a Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui, a protezione di Gollini. Inzaghi ritrova Ochoa tra i pali e affida la difesa al trio Lovato, Gyomber e Fazio. Poi Sambia e Bradaric, con Legowski, affiancato da Candreva e Martegani a centrocampo. Simy e Tchaouna i prescelti in attacco. Il ‘Maradona’ attende una reazione d’orgoglio del Napoli, ma a passare in vantaggio è la Salernitana con la solita magia di Antonio Candreva. L’ex Inter riceve palla da Bradaric e dalla lunga distanza lascia partire un destro a giro che non lascia scampo a Gollini.

Il Napoli ha perso quattro delle prime nove gare casalinghe in questo campionato e solo cinque squadre (tra cui i granata) hanno fatto peggio dei partenopei tra le mura amiche. Il possesso palla però è sterile, le idee poche e alla fine è un calcio di rigore a regalare il pareggio a Mazzarri. Marinelli va al Var e reputa falloso l’intervento di Fazio su Simeone: dagli undici metri va Politano che non sbaglia. Il Napoli parte bene in avvio di ripresa con Cajuste (poco dopo sostituito per un problema fisico) pericoloso in due occasioni. Kvaratskhelia prova ad accendere la luce ed è lui ad avere le occasioni migliori. La più nitida nel recupero con una penetrazione centrale conclusa da un tiro sul primo palo, ma Ochoa col piede fa il miracolo. Il portiere granata però non può far nulla al 96′, quando è Rrahmani dopo una mischia in area a realizzare il gol vittoria. Fazio si scontra con Ochoa, Ikwuemesi non spazza, Rrahmani da due passi controlla e deposita in rete. Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 partite disputate contro la Salernitana, considerando tutte le competizioni. Esame derby superato prima della semifinale con la Fiorentina Supercoppa Italiana.