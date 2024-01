Start list inseguimento maschile Ruhpolding 2024, biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list completa dell’inseguimento maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La tappa tedesca si chiude con una gara che potrebbe regalare altre importanti soddisfazioni all’Italia. Tommaso Giacomel scatterà infatti in seconda posizione, a poche ore dal primo podio in carriera in una sprint. L’azzurro partirà dal cancelletto 17 secondi dopo il norvegese Christiansen, unico capace di battere il trentino nella giornata di sabato. Subito dietro Tarjei Boe che partirà prima del francese Jacquelin, dell’altro norge Dale e del tedesco Strelow. Solo nono Johannes Boe, fratello di Tarjei e leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

In casa Italia saranno della partita altri tre azzurri, tutti con pettorali di partenza interessanti. Didier Bionaz con il 20 a 1’06” dalla vetta, poi in rapida successione Patrick Braunhofer ed Elia Zeni rispettivamente con il 34 e il 35 a 1’32” e 1’33” dal vincitore della sprint.

La start list completa

1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:00

2 GIACOMEL Tommaso ITA 0:17

3 BOE Tarjei NOR 0:20

4 JACQUELIN Emilien FRA 0:21

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:23

6 STRELOW Justus GER 0:34

7 STALDER Sebastian SUI 0:39

8 HARTWEG Niklas SUI 0:42

9 BOE Johannes Thingnes NOR 0:44

10 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:44

11 HORN Philipp GER 0:49

12 WRIGHT Campbell USA 0:50

13 STROEMSHEIM Endre NOR 0:53

14 NAWRATH Philipp GER 0:54

15 KUEHN Johannes GER 0:55

16 PERROT Eric FRA 0:59

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:02

18 STROLIA Vytautas LTU 1:04

19 DOLL Benedikt GER 1:04

20 BIONAZ Didier ITA 1:06

21 INVENIUS Otto FIN 1:11

22 CLAUDE Fabien FRA 1:12

23 MAKAROV Maksim MDA 1:13

24 LAITINEN Heikki FIN 1:16

25 PONSILUOMA Martin SWE 1:16

26 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:18

27 EDER Simon AUT 1:19

28 CLAUDE Florent BEL 1:19

29 KRCMAR Michal CZE 1:21

30 MUKHIN Alexandr KAZ 1:23

31 FAK Jakov SLO 1:24

32 RUNNALLS Adam CAN 1:26

33 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:26

34 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:32

35 ZENI Elia ITA 1:33

36 VIDMAR Anton SLO 1:34

37 BIRKENTALS Renars LAT 1:36

38 LOMBARDOT Oscar FRA 1:37

39 NASYKO Denys UKR 1:39

40 DOVZAN Miha SLO 1:39

41 LESIUK Taras UKR 1:42

42 KOMATZ David AUT 1:43

43 BURKHALTER Joscha SUI 1:46

44 FEMLING Peppe SWE 1:47

45 REES Roman GER 1:49

46 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:49

47 ILIEV Vladimir BUL 1:50

48 BUTA George ROU 1:50

49 MARECEK Jonas CZE 1:52

50 PUCHIANU Cornel ROU 1:52

51 NELIN Jesper SWE 1:53

52 ZAHKNA Rene EST 1:54

53 MANDZYN Vitalii UKR 1:55

54 SIIMER Kristo EST 1:59

55 FINELLO Jeremy SUI 2:00

56 LANGER Thierry BEL 2:01

57 BROWN Jake USA 2:02

58 HORNIG Vitezslav CZE 2:02

59 TYSHCHENKO Artem UKR 2:02

60 LEGOVIC Matija CRO 2:04