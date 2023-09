Il Monza ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: “Tanti auguri al nostro Presidente. Per sempre con noi”

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni arriva un messaggio di auguri da parte del suo Monza. “29 settembre, un giorno per sempre speciale. Impossibile dimenticare quando è nato l’Uomo dei Sogni, nel nostro caso del grande sogno biancorosso, che per sempre ha cambiato la storia del Monza. Tanti auguri al nostro Presidente. Silvio Berlusconi per sempre con noi”, si legge sul sito ufficiale del club brianzolo.