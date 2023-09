Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 2 GP Giappone 2023: Chantra sempre il più veloce

Somkiat Chantra fa segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere della Moto2 del GP del Giappone 2023. Il pilota thailandese fa en plein in questa prima giornata, aggiudicandosi sia la prima che la seconda sessione di libere. Dietro di lui questa volta c’è Canet, seguito da Lowes e Acosta. Ottimo piazzamento in settima posizione per Foggia.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

1. Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia 1:50.396

2. Canet A. Pons Wegow Los40 +0.037

3. Lowes S. ELF Marc VDS +0.150

4. Acosta P. Red Bull KTM Ajo +0.250

5. Ogura A. Idemitsu Honda Team Asia +0.408

6. Ramirez M. OnlyFans American Racing +0.422

7. Foggia D. Italtrans Racing Team +0.629

8. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +0.648

9. Guevara I. GASGAS Aspar Team +0.668

10. Arenas A. Red Bull KTM Ajo +0.686