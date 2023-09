MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 2 GP Giappone 2023: Binder precede Bagnaia

Brad Binder fa segnare il miglior tempo nelle prime seconde libere della MotoGP del GP del Giappone 2023. Il pilota sudafricano chiude con il miglior tempo in 1:43.489 dopo ventidue giri percorsi sul circuito di Motegi. Molto vicino Pecco Bagnaia, che chiude con un secondo posto una buona giornata per inaugurare il fine settimana nipponico. Jorge Martin, comunque, è sempre lì: quarta posizione per lo spagnolo.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

1. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing 1:43.489

2. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.029

3. Espargaro A. Aprilia Racing +0.295

4. Martin J. Prima Pramac Racing +0.354

5. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.456

6. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +0.458

7. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.573

8. Vinales M. Aprilia Racing +0.628

9. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.730

10. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +0.772