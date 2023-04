Il Milan distrugge il Napoli, clamoroso al Maradona: segnale importante in chiave Champions

Tutto ci si poteva aspettare, tranne che al triplice fischio al Maradona il punteggio recitasse 0-4 Milan contro il Napoli che sta frantumando i record (anche se quello dei 102 punti della Juventus, per la verità, va in frantumi e non si potrà raggiungere). E’ clamoroso e surreale il posticipo della domenica, la supersfida che ha messo di fronte la squadra che vincerà questo scudetto, perché il vantaggio era ed è mostruoso, e quella che ancora lo scudetto ce l’ha sul petto perché lo ha vinto con merito un anno fa. Ci si poteva aspettare una partita equilibrata anziché il solito dominio azzurro, il dominio sul campo c’è ma è dei rossoneri.

Che giocano con la difesa a quattro, il vero e giusto abito tattico di questa squadra, che di gol ne segnano quattro e non concedono nulla dietro. Una formazione di fatto molto simile a quella che aveva chiuso la scorsa stagione, con Krunic a rinforzare la mediana e ormai giocatore rinato, Brahim Diaz da riscatto, Leao che finalmente torna protagonista dopo il lungo digiuno e segna una doppietta da urlo. Tutto ha funzionato questa sera per il Milan, che all’improvviso ritrova le certezze, le ambizioni, il gioco e i gol. E come per magia, la corazzata di questo campionato, la squadra migliore a livello europeo e lo dicono le statistiche, sembra una neopromossa. Una partita storta, può essere raccontata così da Spalletti e i suoi, che però adesso devono riscattarsi, prima a Lecce per non riaprire un campionato chiuso a tripla mandata, poi in Champions dove ritroverà la squadra di Pioli in un nuovo doppio confronto che a questo punto non ha una favorita.

Doveva essere la prova generale per la Champions, lo è stata ma solo per il Milan, mentre il Napoli l’ha approcciata come le amichevoli di dicembre. E’ vero, gli azzurri potevano permettersi di perdere e in fin dei conti per l’aritmetica ne bastano 15 in 10 partite, una formalità. Ma i 23 punti – diventati nel frattempo 20 – di distanza tra partenopei e rossoneri non si sono proprio visti, e in Champions si parte da 0-0…