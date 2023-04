Ministro Abodi: “Inaccettabili le risse in curva e i cori razzisti. Serve rispetto”

Domenica di tensione per il Napoli. La squadra di Spalletti non solo ha incassato un roboante 0-4 dal Milan di Pioli, ma i suoi tifosi hanno dovuto fare i conti con delle risse fra ultrà in Curva B. Non solo, questo l’episodio che ha smosso anche un commento del Ministro dello Sport Andrea Abodi: infatti, nel pomeriggio l’Olimpico si è reso protagonista di cori contro Dejan Stankovic. Il Ministro è intervenuto con un suo commento su Twitter condannando questi episodi. Queste le parole di Abodi: “Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti!!!”