Highlights e gol Atletico Madrid-Betis 1-0, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

L’Atletico Madrid batte il Betis 1-0 nel match valido per la 27ª giornata di Liga 2022/2023. Decide Correa che all’86’ segna il gol vittoria. Settimo successo nelle ultime dieci giornate per i Colchoneros che salgono a 54 punti in classifica a -5 dal Real Madrid e con 6 punti di margine sulla Real Sociedad.