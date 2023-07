Il Milan accelera sullo stadio a San Donato Milanese: chiederà la variante urbanistica

Con il mercato che entra nel vivo (Okafor l’ultimo colpo), il Milan prova ad accelerare anche sul progetto stadio a San Donato Milanese. Come riporta il quotidiano del Lodigiano e del Sud Milano, ‘Il Cittadino’, la società Sportlifecity, che appartiene ormai per il 90 per cento al club rossonero, ha inviato al Comune di San Donato la richiesta ufficiale per una valutazione di variante urbanistica al Programma integrato di intervento precedentemente deliberato, con l’obiettivo di realizzare un progetto di respiro internazionale. Il ‘Cittadino’ riporta anche le parole dell’assessore Massimiliano Mistretta: “L’aspetto rilevante per questa amministrazione è che il Milan intenda comunque intervenire nella cornice urbanistica prevista in Sportlifecity”.