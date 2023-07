Milan, Pioli: “Pulisic ci darà imprevedibilità, grazie ai nuovi arrivi saremo più offensivi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, toccando vari temi in vista della prossima stagione: “Sono arrivati nuovi giocatori, molto maturi e che sanno stare in campo. Ciò che conta sarà avere un grande spirito, poi a cambiare siamo abituati. Sicuramente il 4-3-3 può essere un sistema di riferimento, ma non è detto che sia l’unico“.

Sui singoli, Pioli ha detto: “Loftus-Cheek abbina forza e fisicità e si inserisce molto bene. Mi piacerebbe vederlo con continuità nell’area avversaria. Reijnders ha qualità e oltre a saper trovare il gol è bravo anche a mandare in compagni in gol. Pulisic? Sa fare la cosa giusta al momento giusto. E’ un giocatore unico, che può ricoprire vari ruoli e saltare l’avversario. Credo che giocatori come lui contribuiscano a renderci più imprevedibili e dunque più pericolosi“. Infine, l’allenatore dei rossoneri ha concluso: “Volevamo centrocampisti con nuove caratteristiche e giocatori come Loftus-Cheek e Reijnders, bravi a gestire la palla, ci consentiranno di essere più offensivi e dominanti“. “Il club ha deciso di cambiare pagina, ma la storia non si dimentica. Sappiamo quello che abbiamo fatto insieme, conosciamo il percorso che ci ha portato a certi livelli”, ha aggiunto sull’addio di Paolo Maldini al Milan. “Tutte le persone che hanno lavorato con noi hanno dato un contributo. Sono stati molto presenti, positivi e importanti. – ha spiegato il tecnico rossonero – Chiaramente ora si è creata un’altra situazione, ci sono persone diverse, vedo in loro grande entusiasmo e la volontà di fare bene le cose. Tutti vogliamo fare ogni giorno il miglior lavoro possibile”.