Frosinone, sette gol nella prima amichevole stagionale: doppietta per Cuni

Sette reti nella prima amichevole estiva del Frosinone. Al Centro Sportivo Capo i Prati di Fiuggi, la neopromossa in A batte la Rappresentativa Città di Mondragone per 7-0. Due reti nei primi 9 minuti per la squadra di Di Francesco, schierata con un classico 4-3-3. In gol due terzi del tridente della squadra ciociara, prima con Baez al sesto, e poi con Selvini tre minuti più tardi su suggerimento dello stesso Baez. Borrelli, invece, si divora la chance del 3-0 sprecando tutto davanti al portiere Rancone. Il Frosinone spreca anche con Harroui, colpisce una traversa con Oyono e nel mezza rischia di subire gol in contropiede ma Turati ci mette un pezza.

Nella ripresa entra in campo e si scatena Kvernadze (poi però uscito per infortunio), il georgiano che si ispira a Kvara, il quale impiega appena sette minuti per siglare la sua prima rete in giallazzurro. Al 54′ cala il poker Cuni, anche lui subentrato dalla panchina, al posto giusto sul cross di Marchizza. Ultima mezz’ora di gioco in cui è, ovviamente, sempre il Frosinone a comandare finché non arriva la doppietta personale di Cuni. Al 79′, l’attaccante classe 2001 sfrutta un retropassaggio errato e fa 5-0. Nel finale doppia gioia per Oyono, che tra 88′ e 89′ buca per due volte il portiere avversario e fissa il punteggio sul 7-0 finale, mantenuto con un rigore parato da Vettorel a Fontana a tempo scaduto.