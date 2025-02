L’ultimo derby ha avuto degli strascichi importanti a seguito delle vicende arbitrali sotto gli occhi di tutti. Può esserci un intricato effetto domino che coinvolgerebbe anche il Napoli di Antonio Conte.

L’ultima giornata di campionato è stata vissuta male da molte squadre per quanto riguarda le decisioni arbitrali. Si è cominciato con la partita tra Atlanta e Torino, con Gasperini che ha pubblicamente attaccato la classe arbitrale e Piccinini per non aver concesso un calcio di rigore su un tocco di mano di Coco. Sulla vicenda si è espresso anche Dino Tommasi, dichiarando che il tocco di Coco era compatibile con il movimento naturale del corpo.

A fare più clamore è stato però il famoso rigore non concesso all’Inter nel derby di Milano, quando Pavlocic ha steso Marcus Thuram nel bel mezzo dell’area di rigore. Anche in questo caso Inzaghi si è fatto sentire davanti ai microfoni, ma lo stesso Rocchi ha elogiato l’operato di Chiffi nel derby della Madonnina, asserendo che il tocco di Pavlovic sull’attaccante nerazzurro fosse troppo leggero per concedere il rigore. Non è stata una giornata particolarmente felice neanche per Fabbri, arbitro del match che ha visto proprio il Napoli protagonista contro la Roma all’Olimpico. In quell’occasione, con molte proteste da parte di Antonio Conte, Pisilli avrebbe sgambettato Politano in area di rigore: calciatore dei partenopei però ha rimediato un giallo per simulazione.

Caos arbitri, interviene Franco Odrine: “Occhio Napoli”

Come era ovvio numerosi giornalisti e opinionisti si sono prodigati nel commentare la giornata arbitrale dell’ultimo turno di Serie A. Inutile dire che la piazza si è divisa anche in base alle fedi calcistiche dei protagonisti, anche se in alcuni casi l’evidenza dei fatti è stata difficile da contestare. Persino Marco Parolo, dopo il rigore non concesso all’Atalanta, ha avuto da ridire nei confronti di Dino Tommasi. Francesco Ordine non ha voluto essere da meno e ha commentato quanto accaduto in Milan-Inter con un pizzico di sarcasmo, riferendosi principalmente al polverone – secondo lui esagerato – dopo il presunto fallo di Pavlovic.

Con un post sul suo profilo X, il giornalista e opinionista ha commentato così: “Se la sala var non interviene sul rigore discusso di Inter-Napoli va bene, se non interviene su Pavlovic-Thuram con Rocchi che dà ragione a Chiffi allora non va più bene. Altra novità: non ci sono più i fuorigioco di una volta, ora ci sono i fuorigioco minimi! Occhio Napoli”. Il riferimento di Ordine va ovviamente sulla partita disputata tra Inter e Napoli lo scorso novembre.