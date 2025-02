Il 2024 è stato ricco di emozioni e ai Giochi Olimpici il colpo d’occhio è stato splendido al Climbing Centre di Le Bourget. Ora, l’arrampicata sportiva, dopo qualche mese di pausa invernale, è pronta a tornare protagonista per una nuova stagione. E gli occhi sono sempre puntati verso quei famosi cinque cerchi, dato che ha inizio un nuovo quadriennio che ci porterà dritti in California, a Los Angeles, per la prossima edizione olimpica. Un 2025 che si prospetta pieno di appuntamenti nazionali e internazionali da non perdere lungo lo Stivale.

AL VIA LA COPPA ITALIA BOULDER A PRATO

Si parte con il circuito di Coppa Italia Boulder, con due tappe ravvicinate tra loro: questo fine settimana il via presso presso il Centro di arrampicata Crazy Center di Prato, poi l’appuntamento successivo a Mozzate (Como) il 22-23 febbraio. Dopo un mese il calendario prevede invece la terza tappa in programma a Modena il 29-30 marzo. Tra marzo e aprile con una tappa a Genova e una a Verona partirà inoltre la Coppa Italia Giovanile, sempre da tenere sotto osservazione con uno sguardo rivolto al futuro della disciplina. Bisognerà attendere il fine settimana del 15-16 marzo per lo start del Campionato Italiano Boulder, con i migliori atleti del Bel Paese protagonisti presso il centro di arrampicata Monkey Island di Roma,

Sempre a marzo verrà dato l’avvio al circuito di Coppa Italia Speed, con la prima tappa a Brugherio (MB), seguita dalla seconda ad aprile a Casalecchio di Reno (BO), alla terza a maggio a Pero (MI) e alla quarta e conclusiva che si disputerà presso il Centro Federale di Arco (TN) a ottobre. Per il Campionato Italiano Speed la data da cerchiare sul calendario è quella del 28 giugno a San Tomaso Agordino (BL).

AD APRILE LA COPPA ITALIA LEAD

Il circuito di Coppa Italia Lead partirà ad aprile a Casalecchio di Reno (in contemporanea con la 2° prova di Coppa Italia Speed), proseguirà a maggio a Pero (in concomitanza con la 3° tappa di velocità), per concludersi a giugno a Curno (BG). Il circuito di Coppa Italia Giovanile farà due tappe, a giugno a Verona e a luglio a Courmayeur. L’attesissimo Campionato Italiano Lead chiuderà la stagione agonistica italiana il 4-5 ottobre presso il Centro Federale di Arco. I Campionati Italiani Giovanili di tutte e tre le specialità si disputeranno dal 23 al 25 maggio per gli Under 15 e dal 30 maggio al 1 giugno per gli Under 21, presso il Centro Federale di Arco.

Ma il quadrienno olimpico verso Los Angeles 2028 ha inizio anche per il Para climbing, con i para climbers di tutto lo stivale saranno impegnati nel circuito di Coppa Italia a marzo a Bergamo, ad aprile a Milano e a giugno a Bologna. Il gran finale, con il Campionato Italiano Para climbing, avrà luogo il 6-7 settembre presso il Centro Federale di Arco.

GLI APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI

Saranno ospitate in Italia ben 5 tappe di Coppa Europa Senior e Giovanile: a Roma la seconda tappa di Coppa Europa Senior Boulder, il 5-6 aprile; il Campionato Europeo Giovanile Boulder a Curno, dal 15 al 18 maggio; la prima prova di Coppa Europa Senior e Giovanile Speed a Mezzolombardo (TN), il 6-7 giugno; la prima tappa di Coppa Europa Senior Lead a Campitello di Fassa (TN) il 21-22 giugno e la prima prova di Coppa Europa Giovanile Lead a Casalecchio di Reno il 19-20 luglio.

L’ARRAMPICATA SU SPORTFACE TV

Primo appuntamento stagionale ancora a Prato, come già accaduto un anno fa. E anche per questo 2025 si rinnova la partnership tra FISI e SPORTFACE TV, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo trasmetterà le competizioni di Coppa Italia e i Campionati Italiani.