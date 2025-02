Dopo il buon esordio – seppur perdente – in Scozia, l’Italrugby è pronta a fare il suo debutto casalingo nel Sei Nazioni 2025. Sabato 8 febbraio all’Olimpico di Roma, alle 15:15, gli Azzurri affrontano il Galles in un match che vale già tanto. Gli uomini di Quesada arrivano da una prestazione senz’altro convincente a Edimburgo, mentre il Galles prova a mettersi alle spalle la pesantissima sconfitta subita per mano della Francia a Parigi con un’altra trasferta in cui proverà a invertire una rotta ormai da tempo decisamente sbagliata. I precedenti ovviamente sorridono ai galles, che hanno vinto ventotto delle trentatrè partite giocate fin qui tra le due Nazionali. L’ultimo, però, evoca bei ricordi a Lamaro e compagni, usciti vincitori dallo scontro di Cardiff lo scorso anno.

Un solo cambio nel XV titolare rispetto alla trasferta scozzese di sette giorni fa, con Niccolò Cannone che rimpiazza in seconda linea Dino Lamb dal primo minuto. Anche in panchina Quesada opta per la continuità, con Jacopo Trulla unica novità in lista al posto di Simone Gesi e la conferma della lista dei sostituti composta da sei uomini di mischia e due trequarti.

Conferma piena per il triangolo allargato Allan-Capuozzo-Ioane, in mezzo al campo il duo Brex-Menoncello raggiunge i diciotto test-match insieme. In regia ancora Paolo Garbisi e Page-Relo, mentre in terza linea Michele Lamaro, per la 34esima volta Capitano degli Azzurri sarà aiutato nel reparto dal numero otto Lorenzo Cannone e da Sebastian Negri. Seconda linea di marca Benetton con i due veterani Federico Ruzza e Nicolò Cannone, prima linea a sua volta di consolidata esperienza internazionale con Ferrari, Nicotera e Fischetti.

IL XV TITOLARE DELL’ITALIA

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 82 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 24 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 42 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 24 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 36 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 43 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 14 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 44 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 59 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 60 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 48 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 60 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 29 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 48 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 29 caps)

17 Luca RIZZOLI (Zebre Parma, 1 cap)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 31 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 10 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 28 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 10 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 14 caps)

23 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 12 caps)

LA FORMAZIONE DEL GALLES

Ufficializzate le scelte anche da Warren Gatland, il Commissario Tecnico della squadra avversaria. Il CT ha apportato due modifiche rispetto alla sonora sconfitta per 43-0 subita dalla Francia, con Faletau al posto di Aaron Wainwright e James al posto dell’infortunato Owen Watkin. Wainwright va in panchina dopo essersi ripreso da un infortunio al viso subito allo Stade de France, mentre Tommy Refell che abbandona la rosa di 23 uomini.

15. Liam Williams (Saracens – 93 caps)

14. Tom Rogers (Scarlets – 6 caps)

13. Nick Tompkins (Saracens – 39 capa)

12. Eddie James (Scarlets – 3 caps)

11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 60 caps)

10. Ben Thomas (Cardiff Rugby – 8 caps)

9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 60 caps)

1. Gareth Thomas (Ospreys – 36 caps)

2. Evan Lloyd (Cardiff Rugby – 6 caps)

3. Henry Thomas (Scarlets – 5 caps)

4. Will Rowlands (Racing 92 – 37 caps)

5. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 20 caps)

6. James Botham (Cardiff Rugby – 17 caps)

7. Jac Morgan (Ospreys – 19 caps) – C

8. Taulupe Faletau (Cardiff Rugby – 104 caps)

A disposizione

16. Elliot Dee (Dragons– 52 caps)

17. Nicky Smith (Leicester Tigers – 50 caps)

18. Keiron Assiratti (Cardiff Rugby – 11 caps)

19. Freddie Thomas (Gloucester Rugby – 2 caps)

20. Aaron Wainwright (Dragons – 53 caps)

21. Rhodri Williams (Dragons – 6 caps)

22. Dan Edwards (Ospreys – 1 cap)

23. Blair Murray (Scarlets – 4 caps)