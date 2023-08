I campioni d’Italia ripartono da Frosinone, Garcia vuole plasmare subito il suo Napoli

I campioni d’Italia ripartono da Frosinone. Trasferta breve per il Napoli che con lo scudetto cucito al petto si appresta a iniziare una stagione fatta di attese, carica però di incertezza, anche se con molte conferme, dove bisognerà scoprire quanto l’addio di Luciano Spalletti, di Kim in difesa e l’arrivo di un nuovo allenatore con una filosofia non aderente a quella del tecnico di Certaldo possa stravolgere in positivo o in negativo l’equilibrio di una squadra che in campionato è stata una macchina da guerra. Un po’ di diffidenza mista a stupore da parte dell’ambiente, ma De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Rudi Garcia, grande ritorno per lui in Serie A dopo i due anni e mezzo alla Roma (i primi due estremamente positivi), tanta esperienza e capacità di gestire un gruppo ricco di talenti, personalità e ancora desideroso di vincere, perché da queste parti non lo si è fatto abbastanza e non è uno scudetto meraviglioso a poter saziare la fame di trofei.

Il Napoli 2.0 di Garcia deve dimostrare di saper modificare schemi e concetti ma senza snaturarli, perché è solo così che una squadra vincente può cambiare e rimanere tale. E il primo impegno in terra ciociara è un banco di prova perfetto per capire a che punto sono gli azzurri, contro una neopromossa che non ha nulla da perdere, allenata da Eusebio Di Francesco all’ennesima occasione di riscatto dopo tre fallimenti consecutivi in panchina. Esperto e innamorato del calcio, il mister abruzzese non molla e torna ancora una volta in sella dall’inizio per provare a riscattarsi e a fare subito lo sgambetto a quella che in fin dei conti resta una delle – se non ‘la’ – squadra da battere, anche solo per il rispetto dovuto a chi ha vinto l’ultimo scudetto.

Ma è ancora calcio d’agosto e non ci si può aspettare che tutto sia rodato, da una parte e dall’altra. E allora, con una stagione davanti nella quale mettere in mostra tutte le armi a disposizione, quest’oggi allo Stirpe per gli azzurri conta solo vincere: il Napoli non può prescindere dai tre punti o il rischio è di cominciare male e gettare in un leggero malumore un ambiente sempre molto appassionato. Da prendere con le molle questa trasferta, Garcia lo sa bene: e i gialloblu cercano un avvio da sogno verso la complicatissima ricerca della prima salvezza.