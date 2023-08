Masters 1000 Cincinnati, Djokovic domina Fritz: ora c’è Zverev

Un’ora e due minuti. Tanto è bastato a Novak Djokovic per archiviare la pratica Taylor Fritz e accedere alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove ad attenderlo c’è Alexander Zverev. Dopo aver vinto il diciannovesimo incontro con Gael Monfils, il serbo supera agevolmente l’americano 6-0 6-4, conquistando in un colpo solo la settantacinquesima semifinale in un ‘1000’ in carriera e la qualificazione matematica per le Nitto ATP Finals. Il primo set è un monologo di Djokovic che scorre via in appena ventuno minuti. Nel secondo, Fritz prova ad offrire segnali incoraggianti, strappando subito il servizio in apertura e tenendo la battuta a zero subito dopo. Lo statunitense conferma il break di vantaggio fino all’ottavo game, quando Djokovic ha pareggiato il conto, prima di firmare l’allungo che vale il 6-4.

“Sono partito molto forte, ho giocato un primo set praticamente perfetto. Ho iniziato male il secondo, ma dal 2-4 ho messo in fila quattro game molto solidi. Davvero una bella prestazione”, il commento di Djokovic che al prossimo turno affronterà (per la dodicesima volta in carriera) Alexander Zverev, che si è imposto 6-2 6-3 contro Adrian Mannarino. Una prestazione solida per il tedesco che non concede palle break e chiude la contesa in un’ora e tredici minuti. “Per me è importante giocare così dopo la settimana negativa di Toronto. Sono felice di essere in semifinale”, le sue parole.