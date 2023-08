Mondiali calcio femminile 2023, Italia agli ottavi se…: le combinazioni contro il Sudafrica

Adesso non si può più sbagliare. L’Italia femminile di calcio lo sa bene e Milena Bertolini ha caricato Giacinti e compagne in vista del match decisivo contro il Sudafrica, la gara che può sancire la qualificazione o meno delle azzurre agli ottavi di finale dei Mondiali in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. Si è già concluso il Gruppo E, quello da cui uscirebbe l’avversaria della nostra nazionale: i Paesi Bassi infatti hanno chiuso il girone in testa con 7 punti e quindi incrocerebbero le Azzurre in caso di accesso di quest’ultime al secondo posto, alle spalle della Svezia. Se l’Italia batte il Sudafrica, è certa del passaggio del turno, mentre se pareggia allora dovrà guardare con attenzione al risultato dell’altra sfida che vede in campo Svezia (già qualificata) e Argentina. In caso di mancato successo dell’Albiceleste, saranno le azzurre, col pareggio col Sudafrica, a qualificarsi per il prossimo turno. Discorso diverso in caso di vittoria dell’Argentina. In quel caso, Italia e Argentina si troverebbero a quattro punti. Nel regolamento del Mondiale il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è determinato dalla differenza reti generale, che vede in vantaggio l’Albiceleste (-1 contro il -4 delle azzurre). Insomma, per una sintesi: l’Italia passa il turno se batte il Sudafrica o se pareggia col Sudafrica e sull’altro campo l’Argentina non batte la Svezia. Si può fare, ma occhio alle sorprese perché quel pesantissimo 5-0 può essere pagato caro.

ITALIA AGLI OTTAVI SE…