Wta Cleveland 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 agosto con Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 21 agosto al torneo Wta di Cleveland 2023 con Jasmine Paolini in campo. Sei le ore di fuso orario con l’Italia per questo appuntamento del circuito femminile nel quale fa il proprio debutto la toscana reduce da ottimi risultati a Cincinnati sul cemento. Jas giocherà sul campo 1, dunque non sul centrale, come secondo match di giornata. Di seguito ecco la programmazione.

STADIUM COURT

ore 17 Navarro vs Sasnovich

a seguire Tauson vs (2) Krejcikova

a seguire (1) Garcia vs Fruhvirtova

a seguire (9) Stephens vs Davis

a seguire Podoroska vs (3) Kudermetova

COURT 1

ore 17 Burel vs Wang

a seguire Frech vs (11) Paolini

a seguire Andreeva vs Korpatsch