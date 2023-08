Highlights e gol Sassuolo-Atalanta 0-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 84

Il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Atalanta 0-2, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Gli uomini di Gasperini inaugurano la stagione con una vittoria, sofferta ma meritata. Le luci dei riflettori sono puntate sul nuovo acquisto Charles De Ketelaere, subito decisivo. Il belga ha infatti impiegato meno di 40 minuti per segnare il suo primo gol in Serie A, peraltro molto pesante perché ha sbloccato una gara apparentemente destinata a finire 0-0. Nel recupero è poi arrivato il raddoppio di Zortea, che ha messo la parola fine all’incontro. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

