Lazio, Immobile: “Ero vicino all’addio, ma è stata più forte la voglia di restare”

La partita di questa sera preoccupa perché la squadra deve fare qualcosa di straordinario per migliorare l’anno scorso e questi piccoli dettagli sono da migliorare perché ti ribaltano la partita. Sotto il punto di vista della mentalità dobbiamo fare molto di più. Peccato perché stavamo tenendo bene la partita e siamo andati vicini al secondo gol”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo la sconfitta contro il Lecce. “Se sono stato vicino ad andare via? Sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare – ha detto la punta ai microfoni di Sky Sport – poi non si è concluso niente. È stata più forte la mia voglia di restare qui e cancellare l’anno scorso”.

Poi ha proseguito parlando delle dimissioni di Roberto Mancini: “Sono rimasto sorpreso. Abbiamo finito la Nations League e, al di là del risultato, sembrava si stesse aprendo un nuovo ciclo. Ringraziamo il ct per quanto fatto insieme, abbiamo scritto la storia, a favore e a sfavore”. E su Luciano Spalletti: “Ovviamente riparte tutto da capo, sono felice di poter lavorare con un nuovo allenatore. Sono carico per fare bene con la Lazio per presentarmi bene in Nazionale”.