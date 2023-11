Highlights e gol Salernitana-Lazio 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Redazione 71

Gli highlights e le azioni salienti di Salernitana-Lazio 2-1, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. A sbloccare il risultato è Ciro Immobile che su rigore (procurato per fallo di Gyomber in area) realizza il gol numero 100 in trasferta in campionato della sua carriera. La Salernitana nella ripresa rimonta. Prima con un tap in di Kastanos. Poi con un grande calcio di punizione di Candreva. E alla fine non basta l’assedio biancoceleste. Prima vittoria stagionale per la Salernitana in questa stagione.