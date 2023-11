Coppa Davis 2023, Sinner e Sonego: “Contenti di essere in finale, ma non accontentiamoci”

Jannik Sinner è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo nel doppio contro la Serbia che ha portato l’Italia in finale di Coppa Davis 2023: “Emozioni a non finire. La squadra ci ha sempre creduto e questo ha fatto la differenza. Il doppio non è mai facile, specialmente sull’1-1, ma sia io che Lorenzo abbiamo fatto bene. Siamo felici di essere in finale; ora un po’ di riposo, poi domani vediamo. Sarà la prima finale per me e per gli altri ragazzi. C’è felicità, ma ancora non siamo del tutto soddisfatti“.

Ha poi parlato anche Lorenzo Sonego, molto entusiasta del traguardo raggiunto: “Affrontare il numero uno al mondo è sempre emozionante, anche se in doppio. Sono contento della lucidità avuta, ma non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo già dimenticare ciò che è successo oggi e concentrarci sulla finale di domani. Tifosi? Ci tengo a ringraziarli per il loro sostegno. In Davis ci vengono sempre a trovare ed è fondamentale essere uniti in questi momenti“.