Highlights e gol Salernitana-Genoa 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 51

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Genoa 1-2, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Arechi i campani sfidano i liguri con in palio punti salvezza preziosissimi: la sblocca subito Martegani, pareggia i conti Retegui e all’intervallo è parità. Nella ripresa a deciderla è il rigore trasformato da Albert Gudmundsson concesso per un ingenuo tocco di braccio in area di Lovato, e così i ragazzi di Inzaghi, oggi squalificato, restano ultimi e molto staccati da chi li precedono. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE