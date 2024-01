Coppa d’Africa 2024, Sudafrica show: 4-0 alla Namibia

di Mattia Zucchiatti 8

Il Sudafrica travolge 4-0 la Namibia e trova la prima vittoria in questa Coppa d’Africa 2024. Sotto gli occhi di Tshabalala – autore del primo gol dei Bafana Bafana ai Mondiali -, la nazionale di Hugo Broos parte fortissimo. Al 14′ Hanamub toglie palla a Morena con il braccio. L’arbitro non se ne accorge, il var sì. Il rigore è netto e dagli undici metri va Percy Tau che col mancino incrocia e realizza l’1-0. La Namibia fatica a reagire e al 25′ il Sudafrica raddoppia. Morena è ancora protagonista, stavolta con uno scarico basso a centro area per Themba Zwane che sfodera un gran destro in rete. Prima del duplice fischio Zwane segna anche il 3-0. Prima duetta con Makgopa, poi dribbla Amutenya, entra in area e fredda ancora Kazapua. L’estremo difensore della Namibia evita il poker un minuto dopo: Morena chiude un contropiede con un tiro da calcetto, Kazapua alza in corner. Nel secondo tempo la Namibia cambia ritmo con il neo entrato Muzeu subito nel vivo della partita. La reazione però dura poco. E al 77′ il Sudafrica segna il quarto gol. Maseko sfrutta una prateria lasciata dalla difesa e calcia col sinistro. Il tiro non è irresistibile, ma Kazapua sbaglia l’intervento e fa passare il pallone. Saltano i nervi nel finale: Kamatuka commette un fallo pericolosissimo su Maseko. L’intervento è da rosso, ma l’arbitro non estrae nemmeno il giallo e il Var non corregge la decisione. Rimane uno stop pesante, che frena le ambizioni della Namibia dopo la sorprendente vittoria all’esordio sulla Tunisia. Il girone rimane però estremamente equilibrato: Mali a 4 punti, Sudafrica e Namibia a 3, Tunisia a 1. Nel prossimo turno: Namibia-Mali e Sudafrica-Tunisia.