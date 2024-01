Liga 2023/2024, Girona devastante: rimonta e manita al Siviglia, è ancora al primo posto

Non è più una favola, è una certezza, anche solidissima. Il Girona è devastante in casa contro il derelitto Siviglia e con una gran rimonta piazza la manita contro gli andalusi, riprendendosi senza alcuna polemica il primo posto della Liga e rispondendo a Real Madrid e Barcellona che non hanno invece vinto in modo limpido questo pomeriggio. La capolista è sempre la formazione catalana del City Group, che ribalza al comando con 52 punti, contro i 51 delle merengues, che però hanno una partita in meno, e a +8 sui blaugrana, anch’essi con una sfida da recuperare. Il 5-1 patito stasera, invece, rischia di diventare drammatico per i ragazzi ora allenati da Quique Sanchez Flores: quartultimo posto a +1 dalla zona retrocessione, è un dramma per gli scorsi campioni dell’Europa League.

Nel primo tempo all’Estadio Municipal de Montilivi il vantaggio lo trovano però gli ospiti, grazie al gol siglato da Romero al 10′, ma poi si scatenano i padroni di casa e soprattutto si scatena Dovbyk, autore di una tripletta nel giro di sei minuti. Tsygankov e Stuani nella ripresa trovano altre due reti che rendono ancor più pesante il passivo e che rilanciano al primo posto la formazione guidata da Miguel Angel Sanchez Munez. Non si sogna più da queste parti, a questo punto ci si crede.