Highlights e gol Roma-Monza 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 122

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Monza 1-0, match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico primo tempo deludente dei giallorossi, che lasciano l’iniziativa ai brianzoli, rimasti però in dieci per l’espulsione assai ingenua di D’Ambrosio. Nella ripresa in verità non troppe occasioni per i padroni di casa che comunque la sbloccano al 90′ con El Shaarawy.

Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE