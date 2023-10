Bologna-Frosinone, Di Francesco: “Meritavamo il pareggio, rammarico per le occasioni non concretizzate”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Bologna: “Abbiamo giocato alla pari fino ai loro due gol, su cui siamo stati sfortunati. Nella ripresa però siamo stati bravi a ripartire e a non scomporci. Avremmo meritato il pareggio, c’è rammarico per le tante occasioni non concretizzate. Nonostante la sconfitta, tuttavia, proseguiamo un percorso di crescita del quale vado orgoglioso“. Il tecnico dei ciociari ha poi aggiunto: “Il Bologna è una squadra dinamica, che gioca a viso aperto e che in casa ha messo in difficoltà tutti gli avversari. I ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare, anche se la sconfitta non può essere positiva. Rigore? Gli episodi fanno parte del calcio, a volte sono a favore e a volte contro“.