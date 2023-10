Bologna-Frosinone, De Silvestri: “Siamo uniti e lavoriamo con passione”

Il Bologna convince e vince grazie alla rete di Ferguson ed allo spettacolare colpo di testa di Lorenzo De Silvestri che hanno decretato i tre punti contro il Frosinone. Nel post gara il terzino rossoblu ha voluto spendere parole al miele verso i suoi compagni di squadra ai microfoni di DAZN.

De Silvestri: “In questa squadra c’è un ambiente unico, diamo tutti il massimo per centrare vittorie come questa. È sempre bello festeggiare una vittoria insieme ai tantissimi tifosi presenti. Una partita non facile, ma siamo felici per i tre punti. Il gol? Mi muove tanta passione, la dedizione e la cultura del lavoro. Amo questo sport, andare al campo e giocare al massimo. Nell’occasione specifica ho visto il portiere fuori dai pali e ho capito che potevo andare di testa. Qui c’è un ambiente e un unione stupenda, con società, allenatore e compagni. Vorrei che si continuasse così per tutta la stagione, anche in eventuali momenti di difficoltà. Abbiamo tanti giocatori di valore in panchina e che nell’arco della stagione torneranno tutti utili“.