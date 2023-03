Highlights e gol Roma-Juventus 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 96

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Juventus 1-0, match valido per la venticinquesima giornata di Serie C 2022/2023. All’Olimpico primo tempo molto bloccato e avaro di grosse chance, nella ripresa però ecco che la sbloccano i giallorossi col grandissimo gol di Mancini. Nel finale una follia di Kean costringe i bianconeri a chiudere in dieci. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE