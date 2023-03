Caso Serra-Mourinho, Casarin: “L’arbitro non deve mai offendere”

“Il caso Serra-Mourinho? E’ una situazione che desta curiosità e perplessità, nemmeno i giudici hanno capito cosa è successo. Purtroppo ormai a bordo campo succede di tutto, mentre ai miei tempi queste cose non accadevano”. Queste le parole dell’ex arbitro Paolo Casarin ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1, in merito al diverbio tra il quarto uomo Serra e il tecnico della Roma Josè Mourinho (espulso nell’occasione) nel secondo tempo del match con la Cremonese allo Zini. L’allenatore giallorosso, squalificato due giornate ma in panchina con la Juventus grazie alla sospensiva della corte federale, aveva denunciato nel post partita di aver ricevuto delle parole offensive dall’ufficiale di gara. “Io non metto in dubbio la funzione del quarto uomo, ma non capisco le reazioni con le corse verso il quarto uomo. Poi l’arbitro non deve mai reagire, ha una funzione chiara che non deve mai rompere. Non deve offendere nessuno, ammesso che sia successo in questo caso, ma deve cercare di dare più ordine alle situazioni a bordo campo”, ha aggiunto Casarin.