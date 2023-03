Pagelle Roma-Juventus 1-0, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Roma-Juventus 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la venticinquesima giornata di Serie C 2022/2023. All’Olimpico dopo un primo tempo avaro di emozioni e in cui le due squadre giocano con poco coraggio, nella ripresa un gol bellissimo di Mancini sblocca il punteggio. Forcing bianconero nel finale, ma con l’espulsione folle di Kean gli ospiti chiudono in dieci e non mordono. Di seguito ecco le pagelle di Roma-Juventus.

GLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 7; Zalewski 5 (18’ st Karsdorp 6), Cristante 6, Matic 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6 (41’ st Belotti sv), Wijnaldum 5 (27’ st Bove 6); Dybala 6 (27’ st Abraham 6).

In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Camara, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho 6.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6 (1’ st Bonucci 5.5); Cuadrado 5.5 (44’ st Kean 4), Fagioli 6 (14’ st Chiesa 6), Locatelli 6 (31’ st Paredes sv), Rabiot 6.5, Kostic 6.5 (31’ st Pogba 6); Di Maria 6.5; Vlahovic 6.

In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Miretti, Soulè, Barrenechea, Kean, Iling.

Allenatore: Allegri 6.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

RETI: 8’ st Mancini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 45’ st Kean espulso per rosso diretto (condotta violenta). Ammoniti: Locatelli, Matic, Cristante, Spinazzola, Kostic. Angoli: 2-6. Recupero: 1’ pt, 7’ st.