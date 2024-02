Highlights e gol Roma-Inter 2-4: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 313

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Inter 2-4, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico nel primo tempo succede di tutto: la sblocca Acerbi ma con il Var che interviene e Guida che decide di non annullare per fuorigioco, c’è la rimonta giallorossa con Mancini e il ribaltone di El Shaarawy. Nel secondo tempo, però, sale in cattedra Thuram: gol del pari, poi propizia l’autogol decisivo di Angelino, nel recupero il sigillo di Bastoni. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

