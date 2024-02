Ligue 1 2023/2024: Psg di rimonta sul Lille, tris di Luis Enrique a Fonseca

Al Parco dei Principi ribaltone del Psg che riesce a vincere nella ventunesima giornata di Ligue 1 2023/2024. Il Lille di Paulo Fonseca aveva spaventato la capolista, passando in vantaggio dopo appena sei minuti col gol di Yazici, ma ecco che immediato arriva il pareggio di Goncalo Ramos, fondamentale per non mettere in salita una partita comunque difficile per la squadra di Luis Enrique contro una rivale certo non da sottovalutare e in lotta per le posizioni europee.

Un colpo di fortuna consente ai padroni di casa di ribaltare l’incontro, è l’autogol goffo e sfortunato da parte di Alexsandro, che regala così il gol ai parigini. Il 2-1 viene sentito particolarmente a livello psicologico dagli ospiti, anche se il secondo tempo è ricco di occasioni da una parte e dall’altra e il finale aperto a ogni soluzione. Ma a dieci minuti dalla fine, ci pensa Kolo Muani a sigillare il punteggio segnando il tris con cui la corazzata parigina vola a 50 punti al primo posto, undici di più del Nizza secondo, che però ha una partita in meno. Lille che resta quarto a 35, a -1 dal Monaco che è terzo e occupa l’ultima posizione buona per la Champions.