Highlights e gol Napoli-Cagliari 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 170

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Cagliari 2-1, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Maradona si inizia con mezzora di ritardo in virtù del forte vento che ha provocato problemi di ordine pubblico, poi in campo azzurri che spingono alla ricerca del vantaggio ma facendo molta confusione e i sardi ci provano in contropiede. Reti bianche all’intervallo, nella ripresa succede di tutto: la sblocca Osimhen, pareggia i conti Pavoletti, quindi il nuovo vantaggio azzurro con Kvaratskhelia. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i canali Youtube per rivedere tutto.

