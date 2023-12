Torino-Empoli, Andreazzoli: “Siamo andati a millimetri dal pareggio. Contento per il ritorno di Baldanzi”

Dopo la sconfitta, di misura, contro il Torino per il gol di Zapata, sono arrivate le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta dei suoi giocatori all’Olimpico di Torino.

Andreazzoli: “Non possiamo concederci il lusso di fare prestazioni così nel primo tempo, soprattutto contro una squadra contro il Torino. Poi ci siamo rialzati, siamo andati vicini anzi a mm del gol del pareggio. Mi levano 20 anni se vogliono farmi vedere questi gol annullati. Mi interessa sapere se la regola dei sei secondi esiste ancora o è andata nel dormitorio. Io mi sono informato, ma voglio sapere. Diamo adito sennò a discussioni sciocche che non servono a chi vuole parlare di calcio. Sono contento per il ritorno di Baldanzi, Fazzini forse l’ho messo in difficoltà io perchè la squadra non lo ha aiutato. Non siamo usciti infatti in palleggio per come dovevamo fare. Lui ha un pò sofferto questo, ma poi ho cambiato e ha fatto bene“.