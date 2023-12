Pagelle Napoli-Cagliari 2-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Napoli-Cagliari 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Maradona si scende in campo per lo scontro tra gli azzurri e i sardi: la formazione partenopea non sfonda nel primo tempo, i rossoblù provano in contropiede ma all’intervallo è ancora 0-0, nella ripresa tante emozioni e il vantaggio di Osimhen al quale risponde Pavoletti subito, prima del gol vittoria di Kvaratskhelia. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Jesus 5.5, Natan 6 (14′ st Mario Rui 6.5); Anguissa 6.5, Lobotka 6, Cajuste 6 (14′ st Raspadori 6); Politano 6 (45′ st Zanoli sv), Osimhen 7.5 (37′ st Gaetano sv), Kvaratskhelia 7 (45′ st Lindstrom sv). In panchina: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Zerbin, Simeone. Allenatore: Mazzarri 6.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet 6; Nandez 5.5 (22′ st Zappa 5.5), Goldaniga 5.5 (34′ st Lapadula 6), Dossena 5, Augello 5.5; Makoumbou 6, Prati 5.5, Jankto 5.5 (1′ st Deiola 6); Oristanio 6 (23′ st Luvumbo 6.5), Pavoletti 7, Petagna 5.5 (1′ st Obert 6). In panchina: Aresti, Radunovic, Wieteska, Chatzidiakos, Di Pardo, Viola, Sulemana, Pereiro, Mancosu, Azzi. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 24′ st Osimhen, 27′ st Pavoletti, 30′ st Kvaratskhelia.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Osimhen, Goldaniga, Pavoletti, Rrahmani, Augello, Mario Rui, Politano. Angoli: 5-3. Recupero: 1’+3; 6′.