Highlights e gol Lecce-Sassuolo 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 97

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Sassuolo 1-1, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare un discusso rigore consente ai neroverdi di passare in vantaggio con Berardi, nella ripresa arriva il gol del solito Krstovic per il pareggio giallorosso. Il finale è intenso, squadre davvero lunghe e diverse occasioni ma non cambia il punteggio. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE